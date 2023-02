Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının direktoru Nazim Əhmədov vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun işinə xitam verilib, yerinə isə hələlik təyinat yoxdur.

Qeyd edək ki, Nazim Əhmədov 2018-ci ildən bu vəzifədə çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.