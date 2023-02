2022-ci il ərzində respublika ərazisində 75 partlayış hadisəsi qeydə alınıb, 15 nəfər ölüb

Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, bu da 2021-ci illə müqayisədə 2 hadisə və ya 3% azdır.

Partlayışlar zamanı 15 nəfər həlak olub, 77 nəfər xəsarət alıb və 6 nəfər xilas edilib.

