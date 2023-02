Sabah saat 10:00-da Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyətinin faiz dəhlizinin parametrlərinə dair növbəti qərarı açıqlanacaq.

Metbuat.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, saat 11:00-da isə qurumun əsas binasında mətbuat konfransı keçiriləcək

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.