Yanvarın 27-dən ümumi təhsil müəssisələrində 2022-2023-cü tədris ili üzrə başlayan qış tətili bu gün başa çatır.

Metbuat.az əbər verir ki, qış tətili 27-31 yanvar tarixlərini (5 gün) əhatə edib. Tətildən sonrakı ilk dərs günü sabah, fevralın 1-də olacaq.

