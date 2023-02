“Azərbaycan gənci mənsub olduğu millətin dəyərləri ilə zirehlənmiş vətənpərvərlik abidəsidir” - Şahin Rəhmanlı

Bu gün Gənclər Günü münasibətilə mən qalib ölkənin qalib gənclərinə dərin minnətdarlığımı və heyranlığımı bildirməkdən qürur duyuram. Bizim gənclərimiz, ağlını, ruhunu, istedadını, bacarığını, bu günü və gələcəyini öz ölkəsinə xidmət etməyi təməl hədəf görən, mənsubu olduğu millətin dəyərləri ilə zirehlənmiş bir vətənpərvərlik abidəsidir. Bu abidənin yaranması təsadüfi şəkildə baş vermədi. Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət gənclər siyasətinin konturlarını cızarkən, Azərbaycan gənclərinin qarşısına strateji hədəflər də qoymuş oldu. Məhz bu həfəfləri özlərinə rəhbər tutan gənclərimiz xüsusi inkişaf yolu keçərək ümummilli liderin görmək istədiyi gəncliyə çevrilib.

Bildiyiniz kimi, gənclik böyük potensial və imkanlar dövrüdür. Böyük xəyallar qurmaq, hədəflər qoymaq və uğur qazanmaq üçün səy göstərmək vaxtıdır. Bununla belə, bu, həm də qeyri-müəyyənlik və çətinliklər dövrüdür. Ətrafımızdakı dünya daim dəyişir və qarşıda duran imkanlar və maneələr labirintindən keçmək çətin ola bilər. Buna görə də, bu səyahətdə tək olmadığınızı xatırlamaq vacibdir. Ailənizin, dostlarınızın və ən əsası dövlətimizin dəstəyinə sahibsiniz. Biz birlikdə Azərbaycanın daha parlaq gələcəyini, gənclərimizin zəhməti, fədakarlığı və yaradıcılığı üzərində qurulan gələcəyi yaratmaq üçün çalışa bilərik.

Gənclərimizin ən böyük üstünlüklərindən biri onların uyğunlaşmaq və dəyişmək bacarığıdır. Siz yeni ideyaları və yeni texnologiyaları mənimsəməkdən qorxmayan nəsilsiniz. Siz tərəqqiyə can atan nəsilsiniz. Bir gənc olaraq Azərbaycanın gələcəyini formalaşdırmaq gücünə sahibsiniz. Sizin yeni sənaye sahələri, yeni iş yerləri və yeni imkanlar yaratmaq imkanınız var. Ətrafınızdakı insanların həyatını yaxşılaşdırmaq və dünyaya müsbət təsir göstərmək gücünə sahibsiniz. Ancaq bunu etmək üçün xəyallarınızın arxasınca getmək üçün cəsarətiniz və qarşınıza çıxa biləcək hər hansı maneəni dəf etmək əzminiz olmalıdır. Çox işləmək üçün nizam-intizam və hətta iş çətinləşəndə belə davam etmək üçün əzmkarlıq olmalıdır.

Sizi ölkə başçısının gənclər üçün yaratdığı imkanlardan istifadə etməyə çağırıram. Sizin üçün mövcud olan təhsil, təlim və layihələrdən yararlanın. Sizin üçün açıq olan təcrübə və iş imkanlarından yararlanın. Ən əsası isə dövlətimizin gənclərə olan inam və etimadından faydalanın.

Gəlin Azərbaycanın daha parlaq gələcəyini yaratmaq üçün birlikdə çalışaq. Gəlin birlikdə çalışaq ki, millətimizin gəncləri öz potensiallarını tam şəkildə ortaya qoya bilsinlər. Gəlin birlikdə çalışaq ki, Azərbaycan hamı üçün ümid və fürsətlər diyarı olsun. Gəlin birlikdə çalışaq ki, vətənimiz hər zaman güclü olsun, düşmən təkrar baş qaldırmasın. Gəlin birlikdə çalışaq ki, azadlığımız və ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin ruhu şad olsun, onların əmanətləri olan övladlar daha yaxşı yaşasın. Gəlin Ulu Öndərin vəsiyyətlərinə əməl edək, Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək vətənimizi daha da irəli aparaq. Yalnız bu halda Azərbaycan xalqı, gənclərimiz və gələcəyimiz olan uşaqlar daha yaxşı yaşam əldə edə bilər.

Sonda mən bütün gənclərimizi Gənclər Günü münasibətilə təbrik edirəm və gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. Unutmayın, siz Azərbaycanın gələcəyisiniz və daha yaxşı sabaha ümid sizin əlinizdədir. Ağır zəhmət və qətiyyətlə ağlınıza qoyduğunuz hər şeyə nail ola bilərsiniz.

Şahin Rəhmanlı, “İrəli” İctimai Birliyinin sədri

