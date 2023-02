Macarıstan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Nobel mükafatına namizədliyini təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bildirib.

Belə təklifin irəli sürülməsinə səbəb kimi Türkiyə liderinin Ukraynada sülhə nail olmaq üçün atdığı addımlar göstərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.