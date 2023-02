Azərbaycan cüdoçusu Kəramət Hüseynov fevralın 4-də Fransanın paytaxtı Parisdə start götürəcək Böyük Dəbilqə turnirində iştirak etməyəcək.

Federasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 25 yaşlı idmançı zədələndiyi üçün yarışa aparılmayacaq.

Hüseynovun müalicəsinə başlanılıb.

Qeyd edək ki, Böyük Dəbilqə fevralın 5-də başa çatacaq.

