AZTV-nin aparıcısına yüksək vəzifə verildi - YENİLƏNİB

Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış aparıcı Ruslan Həsənovun Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail Rayon Təşkilatının sədr müavini vəzifəsinə təyin edilməsi ilə bağlı məlumat yayılmışdı.

Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon təşkilatından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Ruslan Həsənov Səbail Rayon Təşkilatının sədr müavini yox, YAP-ın Səbail rayon ərazi partiya təşkilatının sədr müavini seçilib.

Röya Bənənyarlı isə ərazi partiya təşkilatının sədri təyin edilib.

31 yanvar, 19:35



Yeni Azərbaycan Partiyasında (YAP) kadr təyinatı baş tutub.

Metbuat az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, müvafiq əmrlə Ruslan Həsənov Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail Rayon Təşkilatının sədr müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Ruslan Həsənov Azərbaycan Dövlət Televiziyasında (AZTV) uzun illərdir aparıcı kimi çalışır.

