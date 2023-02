Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin dekanı, professor Nəsibov Famil Nəsir oğlu saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Qafqazinfo” saytı məlumat yayıb.

Onun korrupsiya əməliyyatı çərçivəsində saxlanıldığı bildirilir.

