Türkiyəli tanınmış aktrisa Elçin Afacan 1 il ərzində artıq çəkilərindən xilas olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa müsahibəsi zamanı 28 kiloqram arıqladığını deyib. O, sağlam qidalandığını və idmanla məşğul olduğunu bildirib.

Afacan "Kök halımla da məyus deyildim. Həmin halımı da çox sevirdim" deyə, söyləyib.

Qeyd edək ki, çoxsaylı serial və filmlərdə rol olan aktrisa daha çox "İçərdə" serialı ilə məşhurlaşıb.

