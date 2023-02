Ulduz futbolçuların özləri qədər məşhur olan həyat yoldaşları - Milyonlar izləyir / FOTOLAR

Bəzi tanınmış futbolçuların həyat yoldaşları da onlar qədər məşhurdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi futbolçuların xanımlarının instaqramda yüz minlərlə izləyicisi var. Dünyaca məşhur futbolçuların və həyat yoldaşlarının sosial mediada izləyicilərinin sayı belədir:

Serxio Reguilon - Marta Diaz cütlüyü

Marta Diaz: 3,3 milyon izləyici, Serxio Reguilon: 1,8 milyon izləyici

Kevin Trapp - İzabel Goulart cütlüyü

İzabel Goulart: 4,5 milyon izləyici, Kevin Trapp: 1,8 milyon izləyici

Aleks Oksleyd Çemberlen - Perrie Edvards cütlüyü

Perrie Edvards: 16,9 milyon izləyici, Aleks Oksleyd Çemberlen : 5,1 milyon izləyici

Mario Götze - Ann-Kathrin Götze cütlüyü

Ann-Kathrin Götze: 1,7 milyon izləyici, Mario Götze: 8 milyon izləyici

Məsut Özil - Amine Özil cütlüyü

Amine Özil: 3 milyon izləyici, Mesut Özil: 24,8 milyon izləyici

Paulo Dybala - Oriana Sabatini cütlüyü

Oriana Sabatini: 6 milyon izləyici, Paulo Dybala: 54,2 milyon izləyici

Serxio Ramos - Pilar Rubio cütlüyü

Pilar Rubio: 9 milyon izləyici, Serxio Ramos: 55,9 milyon izləyici

Alvaro Morata - Alice Campello Morata cütlüyü

Alice Campello Morata: 3,2 milyon izləyici, Alvaro Morata: 19,4 milyon izləyici

De Xea - Edurne Garcia cütlüyü

Edurne Garcia: 1,9 milyon izləyici, De Xea: 14,4 milyon izləyici

Sara Gündoğan - İlkay Gündoğan cütlüyü

Sara Gündoğan: 520 bin izləyici, İlkay Gündoğan: 5 milyon izləyici

