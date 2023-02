İşləmək adı ilə evdən çıxdı - Bir aydır xəbər yoxdur / FOTO

Qusarda 53 yaşlı kişi bir aydır itkin düşüb.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, bildirilib ki, rayon ərazisində yaşayan 53 yaşlı Feyruz Muradov 2022-ci il dekabrın 31-də yaşadığı ünvandan Bakı şəhərinə işləmək adı ilə çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

"Şəkildə gördüyünüz şəxsi görənlərdən və barəsində məlumatı olanlardan DİN-in "102 - Zəng Mərkəzi”nə, həmçinin Qusar Rayon Polis Şöbəsinə (023) 385 22 22 şəhər və (070) 743 33 37 mobil nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur", - məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.