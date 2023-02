Kliniki Tibbi Mərkəzin mətbuat xidmətinin rəhbəri işdən çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərkəzin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Hidayətoğlu öz ərizəsi ilə vəzifəsindən ayrılıb.

Qeyd edək ki, o, bu vəzifəyə 2021-ci ilin noyabrında təyin olunmuşdu.

