Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 2021-ci ilin on iki ayı ilə müqayisədə 12,4% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İxrac icmalı”nın yanvar sayında qeyd edilib.

Belə ki, 2022-ci ilin yanvar-dekabr aylarında Azərbaycanın ümumi ixracı 38,1 milyard ABŞ dolları, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 3,05 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

