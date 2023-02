Şotlandiyada hər il keçirilən Vikinq festivalı bu il də maraqlı səhnələrlə yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu il ilk dəfə qadınlar da festivala qatılıb. Minlərlə insan ənənəvi festival üçün bir araya gəlib. Festival iştirakçıları əllərində məşəllə vikinq əcdadlarına ehtiramlarını bildiriblər. Festivalda zirehli geyimlər və yandırılmış vikinq gəmiləri nümayiş olunub.

