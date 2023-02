Azərbaycanda son sutkada peyvənd vurduranların sayı bilinib.

Metbuat.az-a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən məlumata görə, gün ərzində 281 nəfər vaksin vurdurub. Onlardan 88 nəfəri 1-ci doza vaksin vurduranlar, 81 -i ikinci doza, 93 nəfəri 3 və daha çox doza vaksin vurduran şəxslərdir.

