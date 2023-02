Baydenin qadın vəkillərlə biabırçı görüntüləri üzə çıxdı - FOTO (18+)

Cinsi və narkotik qalmaqalları ilə gündəmə gələn ABŞ Prezidenti Co Baydenin oğlu Hunter Baydenlə bağlı yeni qalmaqal ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “New York Post” qəzetində məlumat yayılıb. Bildirilir ki, 52 yaşlı Hunter onunla işləyən vəkillərlə uzun müddət cinsi əlaqədə olub. Adlarını açıqlamaq istəməyən iki qadın qəzetə danışaraq, sözügedən qalmaqalın 2018-2019-cu illərdə olduğunu ifadə edib. Qadınlar onlardan başqa daha 4 qadının təcavüzə məruz qaldığını deyib.

Bundan əlavə, vəkillərin 2018-ci ildə normal maaşlarından əlavə 45 min dollara yaxın pul aldığı da üzə çıxıb. Pulun mənbəyi müəyyən edilməsə də, ABŞ mediası pulu göndərən şəxsin Hunter Bayden olduğunu iddia edib. Həmçinin, ortaya çıxan video müsahibələrdə Baydenin vəkillərdən birinə cinsi əlaqə oyunu təklif etdiyi və “İkimiz də çılpaq olmalıyıq” dediyi qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.