Sabiq deputat, Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli barəsində məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nəsimi Rayon Məhkəməsində keçirilən iclasda hökm oxunub.

Hökmə əsasən, Gültəkin Hacıbəyli barəsində xüsusi ittiham qaydasında qaldırılan cinayət işinə bəraətverici əsaslarla xitam verilib.

