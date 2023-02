Rusiya əhalisinin sayı 2022-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 2023-cü il yanvarın 1-də 555 332 nəfər azalaraq 146 424 729 nəfər təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, statistik göstəricidə Rusiya ərazisinə köçməyə məcbur olmuş Ukrayna vətəndaşları, (o cümlədən döyüş bölgəsindən evakuasiya etmək üçün başqa imkanları olmayan) döyüş zamanı həlak olmuş ölkə vətəndaşlarının sayı nəzərə alınıb.

