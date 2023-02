Bu şəxslərə Prezident mükafatları verildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev 2023-cü il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən aşağıdakı şəxslərə 2023-cü il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib:

Axundova Ülviyyə Süleyman qızı

Əliyev Kamran Əbülfəz oğlu

Əliyeva Adilə Həbib qızı

Həşimov Orxan İlqar oğlu

Hüseynli Cabbar Rasim oğlu

İslamov Bəxtiyar Qabil oğlu

Məsimov Nicat Rafiq oğlu

Nağıyeva Mehriban Vidadi qızı

Zəkəryəzadə Tural Namiq oğlu

birgə fəaliyyətə görə:

Xəlilov Şahin İlqar oğlu

İmanzadə Günay Fikrət qızı.

