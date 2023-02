Prezident bu gəncləri təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev 2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Tərəqqi” medalı ilə

Babayev Fuad Muxtar oğlu;

Bayramova Şəfəq Zaqif qızı;

Əkbərov Qadir Xalis oğlu;

Ərəbov Orxan Namiq oğlu;

Qədimbəyova Günay Rüfət qızı;

Qədirov Mübariz Yusif oğlu;

Niftəliyeva Vüsalə Sahib qızı.

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Həsilov Elvin Bəxtiyar oğlu;

İsaqov Natiq Cankişi oğlu;

Paşayeva Nisə Fazil qızı;

Rzayeva Cəmilə Ramiz qızı.

