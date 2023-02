Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin voleybolçusu Şəfaqət Alışanova "Azərreyl"ə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan bildirilib.

Məlumata görə, toppaylayıcı ilə rəsmi müqavilə imzalanıb. Sözləşmənin detalları açıqlanmayıb.

Alışanova son olaraq Macarıstanın "MAV Elore SC" komandasında çıxış edib.

