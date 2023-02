Paytaxtın Binəqədi rayonu, Ağasadıq Gəraybəyli küçəsi 39 ünvanında yerləşən 4 saylı yataqxanada uçqun olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, sakinlərin sözlərinə görə, bina bir neçə aydır qəzalı vəziyyətdədir.

Tikilinin beton hissələrin qoparaq tökülməsi isə 2022-ci ilin dekabrın 31-dən başlayıb.

Sakinlər etiraz olaraq yolu bağlayıblar.

Daha ətraflı süjetdə:

