Naxçıvan şəhər 12 nömrəli tam orta məktəbə yeni direktor təyin olunub.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, müvafiq əmrlə Turan Məmmədli 12 nömrəli tam orta məktəbin direktoru təyin edilib.

Turan Məmmədli bundan əvvəl Babək Rayonu Payızkənd orta məktəbinin direktoru olub.

Qeyd edək ki, Turan Məmmədli Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin deputatıdır.

