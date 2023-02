İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən, dayanma və durma qaydalarını pozmağa görə (İXM-in 346-cı maddəsi üzrə) kameralar vasitəsilə (elektron qərarla) də cərimə yazmaq olacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nəqliyyat eksperti Ərşad Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə, dəyişiklik sabahdan artıq qüvvəyə minəcək. Lakin cəriməni yazmaq səlahiyyəti yalnız DYP-yə aiddir.

