Mart ayında 14 gün iş olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, martın 8-i Beynəlxalq Qadınlar Günü, 20, 21, 22, 23, 24 mart Novruz bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günləridir.



Beləliklə, həftəsonları da daxil olmaqla ümumilikdə 14 gün iş olmayacaq.

