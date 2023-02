Müğənni Kərim Abbasov əməliyyat olunub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi sosial şəbəkədə məlumat verib. O, xəstəxanadan fotolar paylaşaraq bu sözləri yazıb: "Mənim üçün narahat olan bütün yaxınlarıma sonsuz təşəkkür edirəm. Əməliyyatım çox gözəl keçdi. Şükür yaradana”.

