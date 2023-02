Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzanın görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

İlkin məlumata görə, hadisə ötən gecə Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəza zamanı VAZ-2107 markalı avtomobil ilə mikroavtobus toqquşub.

Hadisə nəticəsində ölən olmayıb.

