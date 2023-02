Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda yerləşən "Qanlı göl"ün ətrafındakı şamlıqda park salınacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qanlı göl" ərazisi üzrə təqdim olunan layihələrə dair ictimai dinləmədə Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mirsalam Qənbərov deyib.

Onun sözlərinə görə, ərazidə boş olan yerlər də təqdim olunacaq, şirkətlər tərəfindən yaşayış binaları tikiləcək.

