Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva instaqram hesabında 2 fevral - Gənclər Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, paylaşımda deyilir:

"Qoy hər bir gəncimiz öz uğurları, qələbə və nailiyyətləri ilə xalqımızı hər zaman qürurlandırsın!"

