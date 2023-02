Azər TƏKƏR-dən danışdı: "Bir gecəyə iki milyon jeton qazanırdım" - VİDEO

"Azərbaycanda bir nəfər peşmandır ki, nəsə bir iş görsün. Bir dönərxana açsaz, qısa zaman sonra görəcəksiniz ki, ətrafınızda dönərxanalar açılır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Azər Zahid Baku TV-yə açıqlaması zamanı deyib.

O, "Tiktok"da verilişinin bağlanması ilə bağlı yayılan xəbərlərə də münasibət bildirib:

"Bu platforma belə bir yerdir ki, burada kiminsə canlısını bağlamaq mümkün deyil. Mən profili özüm deaktiv etmişəm".

A.Zahid qeyd edib ki, layihə başlayan zaman bir gecəyə 2 milyon jeton qazanıb.

"2 milyon jeton 10 min dollar edir".

Qeyd edək ki, Azər Zahid profili 1 ay müddətinə deaktiv edib.

