Ukraynada gedən müharibədə daha bir azərbaycanlı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 44 yaşlı Ağayev Vüqar Nizami oğlu Rusiya ordusunun tərkibində Luqanskda gedən döyüşlərdə həyatını itirib.

Onun müharibəyə könüllü olaraq qoşulduğu bildirilib.

