Dünən yaranmasının 14 illiyini qeyd edən İdman TV tezliklə tamaşaçılarını sevindirəcək.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, telekanal uzun müddətdən sonra sükutu pozmağa hazırlaşır. Belə ki, Almaniya Bundesliqasının oyunları yenidən İdman TV-nin efirində canlı yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, sözügedən telekanal vaxtilə Bundesliqa ilə yanaşı, İngiltərə Premyer Liqası və İspaniya La Liqasının oyunlarını da canlı yayımlayırdı.

