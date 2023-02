Bərdədə ağır yol qəzası baş verib.

Hadisə Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun Bərdə rayonunun Kətəlparaq kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qəza nəticəsində ilkin məlumata görə, 5 nəfər ölüb, 1 nəfərin vəziyyəti ağırdır.

Həlak olanlardan birinin Daxili Qoşunların hərbçisi olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.