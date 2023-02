Bu gecədən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti kəskin dəyişəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, fevralın 3-ü gecə saatlarından etibarən paytaxta güclü yağış yağmağa başlayacaq.

Yağış gecə saat 1-dən başlayaraq 2 radələrində xüsusi ilə güclənəcək.

Səhər saatlarınadək güclü yağan yağışın səhər 11 radələrində kəsiləcəyi gözlənilir.

