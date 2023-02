Bakıda qətlə yetirilən 14 yaşlı Günayın FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 2-si saat 01 radələrində Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsində 1980-ci il təvəllüdlü Əfsanə Şadatova və onun qızı, 2009-cu il təvəllüdlü Günay Şadatova bıçaqlanıb.

Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, yeniyetmənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən qətlə yetirilən Günayın fotosunu təqdim edir.

Qeyd edək ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Ə.Şadatovanın qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu 1981-ci il təvəllüdlü Zaur Babayev müəyyən olunaraq saxlanılıb.

