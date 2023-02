Naxçıvan Dövlət İmtahan Mərkəzində (DİM) yoxlamalar başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mərkəzdə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən yoxlamalar keçirir.

Səbəb isə 2022-ci ilin dekabr ayında müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı keçirilən imtahan sualların satılması iddiası ilə bağlıdır.

