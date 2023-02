"Qanlı göl"ün adı dəyişdirilir? - Bu adlar təklif edildi

"Qanlı göl"ün adının dəyişdirilməsi təklif olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təklif Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin Bakı şəhəri, Yasamal rayonu ərazisində yerləşən "Qanlı göl" ərazisi ilə bağlı keçirdiyi ictimai dinləmədə edilib.

Qeyd edilib ki, vaxtilə bu su hövzəsində batanların sayının çox olması səbəbindən onun göl "Qanlı göl" adlanıdırılıb. Gölün adının dəyişdirilərək "Canlı göl", "Yaşıl göl" və ya "Şamlı göl" kimi adlardan birinin verilməsi də təklif olunub.

