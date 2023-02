​İsveçin baş naziri müsəlman icmasının nümayəndələri ilə görüşdü

İsveçin baş naziri Ulf Kristersson ölkədəki müsəlman icmasının nümayəndələri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsveç Baş Nazirliyindən bildirilib. Məlumatda Kristerssonun İsveç müsəlman icmasının nümayəndələri ilə görüşməkdən məmnun olduğu bildirilib. Toplantıda İsveçin sosial işlər naziri Yakob Forsmed də iştirak edib. İsveç İslam Federasiyasının prezidenti Akan bildirib ki, görüş Kristerssonun təşəbbüsü ilə təşkil edilib. Toplantıda İsveçdə son günlər baş verən İslam dininə qarşı davranışlar müzakirə edilib.

Müsəlman icmasının nümayəndələri ölkədəki müsəlmanların narahatlığını dilə gətirib. Bildirilir ki, Kristersson müsəlman icmasının nümayəndələrinin çıxışlarını diqqətlə dinləyərək, qeydlər aparıb. O, müsəlman icması ilə dialoqun vacib olduğunu və bunun yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni edəcəyini ifadə edib.

