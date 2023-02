85 yaşlı kişiyə ərə gedən 24 yaşlı qız: “Puluna deyil özünə aşiq oldum” / FOTO

ABŞ-da yaşayan 24 yaşlı Mirakle Pogue 85 yaşlı Çarlz Pogue ilə evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qohumları çox çalışsa da qadını fikrindən daşındıra bilməyib. Qadının anası və atası isə onların ailə qrumasına dəstək verib. Bildirilir ki, tərəflər hələ 3 il əvvəl tanış olublar. Əvvəlcə dost kimi başlayan münasibət sonradan sevgiyə çevrilib. Tərəflər evlənməyə qərar veriblər. Qadın ailə qurandan sonra əsas məqsədinin ana olmaq olduğunu deyib. Əri ilə yaş fərqinə görə sosial şəbəkədə tənqidlərə məruz qaldığını ifadə edən qadın, buna əhəmiyyət vermədiyini ifadə edib. O bildirib ki, xoşbəxt olduqları müddətdə insanların nə düşündüyünün əhəmiyyət yoxdur. “Puluna görə yox ona aşiq olduğum üçün evləndim -24 yaşlı qadın deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.