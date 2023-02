Bu avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilir

Fevralın 5-də 4 marşrut avtobusunun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) bildirilib.

Qeyd olunub ki, məhdudiyyət 5 fevral saat 09:00-dan saat 16:00-dək Heydər Əliyev prospektinin kənar yolunda, tuneldə (Bağırov körpüsünün alt hissəsi, şəhər mərkəzi istiqamətində) təmir işlərilə əlaqədardır.

Tətbiq ediləcək məhdudiyyətlərə uyğun olaraq 1, 13, 38 və M8 nömrəli marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilərək Heydər Əliyev prospekti, əsas yoldan təşkil ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.