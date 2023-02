Tanınmış prodüser Anar Mədətova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, prodüserin anası professor Mahirə Mədətova bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, vəfat edən şəxs həmçinin tanınmış futbolçu Mahir Mədətovun nənəsidir.



