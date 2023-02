ABŞ səmasında qeydə alınan naməlum uçan obyekt, nəzarəti itirmiş Çin meteoroloji zondudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə cümə günü Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü məlumat verib.

“Şar Çindən gəlib, onun təyinatı mülki xarakter daşıyır, xüsusən də zond meteoroloji tədqiqatlar üçün istifadə olunur. Güclü qərb küləyi səbəbindən şar idarəetməni itirib və təyin olunmuş kursdan çıxıb”, - Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.