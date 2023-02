Bürclər bu gün bizə nə vəd edir?

Bu günə olan bürc proqnozları açıqlanıb.

Metbuat.az onları təqdim edir:

Oğlaq

Hiss və ağılınız artıq birlikdə yaxşı çalışır. Metafiziki və ya mənəvi mövzuları kəşf etmək üçün bu dövrü yaxşı istifadə edin. Asanca mücərrəd mövzuları qavrayır və həqiqətən başqalarının düşüncələrini anlaya bilirsiniz, çünki bu anda zehni gücləriniz birlikdə çalışır.

Dolça

Digərlərinə, xüsusilə qarşı cinsdən olanlara, həssaslığınız, gözəllik və romantizm duyğunuz artacaq. İndi başladığınız əlaqələr fövqəladə və xüsusilə romantik görünə bilər. Həqiqət duyğusunu qorumağı unutmayın. Yaradıcılığınız artıq inkişaf edir.

Balıqlar

Bu gerçək şəfqəti kəşf etmək üçün mükəmməl bir fürsətdir. Hamımızın qəbul etdiyimizdən də daha çox ortaq istiqamətimiz var. İndi içdən gələn sədəqənin nə qədər işıqlandırıcı, hətta həyəcan verici olduğunu öyrənə bilərsiniz. Verərək daha yaxşı bir insan halına gəlməyi öyrənin.

Qoç

O qədər coşğulu ola bilərsiniz ki, həqiqəti gözardı edə bilərsiniz. Xüsusilə maliyyə təəhhüdlərində olmazdan əvvəl iki dəfə düşünün. Ayrıca şübhəli dini ya da mənəvi tətbiqlərə daxil olmaq təhlükəsi var. Siz arzuladığınız hər şeyə sahib ola biləcəyinizə inanmaq istəyirsiniz. Realist olun. 2

Buğa



Həqiqətlər hisslərinizlə uyğun gəlmir. Sizin dünyagörüşünüz qarışıq və etibarsızdır. O qədər başınız qarışıqdır ki, mövcud vəziyyətinizlə çox az əlaqəsi olan ünsürlərə yönəlirsiniz. Diqqətlə mövcud şərtlərə uyğun yeni düşüncələr meydana gətirin. Bir fiziki müayinə alın. 2

Əkizlər



Sizin hissləriniz o qədər sürətli dəyişir ki, ona uyğunlaşma təmin etməkdə çətinlik çəkirsiniz. Uyğunlaşmağa çalışın. Elastik olun. Yeni düşüncə yollarını araşdırın, yeni fəlsəfələrə açıq olun. Bu dövr keçdiyində bu yeni düşüncələri gündəlik həyatınıza inteqrasiya edə bilərsiniz. Hələlik qısa vədəli düşünün.

Xərçəng

Yanılma ya da qarışıqlıq sizi özünüzün ən böyük düşməni edə bilər. İdeallarınıza kor-koranə bağlılıq sizi manipulyasiyaya açıq hala gətirəcək. Səyahət edərkən diqqətli olun. Dərmanlardan və ya spirtli içkilərdən böyük bir diqqətlə istifadə edin.

Şir

Bu təsir altmış yaşınızın erkən və ya keç mərhələsində ortaya çıxar. Özünüz haqqında həqiqətlərlə üzləşib problem yaşaya bilərsiniz. Əhəmiyyətli insanlar və ya şeylərin birdən mövcud olmadığını görə bilərsiniz. Müsbət olun, amma heç bir şeyə bağlanmayın. Əgər sınağa qalxsanız özünüzlə əlaqədar bir çox şeyə vaqif ola bilərsiniz.

Qız

Güvən əskikliyiniz var və karyeranızın sizin üçün mənasının nə olduğunu sorğulayırsınız. Həqiqətən həyatdan nə istədiyinizi araşdırmaq üçün zaman ayırın. Əgər eviniz problemlərin qaynağı isə, dərhal onları həll etməyə çalışın. Psixoloji kökləriniz zəifsə təsirli ola bilməzsiniz.

Tərəzi

Artıq mühüm bir şəkildə şüurunuzu genişlədə biləcək əhəmiyyətli dərslər öyrənə bilərsiniz. Sizin eqo qayğılarınız azalır və siz yeni fikirlərə daha az skeptizmlə yaxınlaşırsınız. Ancaq, məqbul qərarlarınızı təxirə salmayın. Yeni fikirlər və yeni insanlar mövzusunda praktik davranın. Artıq həddindən artıq ovsunlayıcı və cazibədarsınız.

Əqrəb

Daha çox ictimai məsuliyyət hiss edirsiniz. Həssaslığınız artır və siz hərəkətlərinizin qarşılığını gözləmədən başqalarını düşünəcəksiniz. Əgər eqonuzu göz ardı etsəniz, asanca mücərrəd mövzuları qavraya bilərsiniz. Əgər çalışsanız yuxularınızı həqiqətə çevirə bilərsiniz. 2

Oxatan



Artıq ehtimalla xəyal quran və romantiksiniz. Sizin həssaslığınız da mərhəmətiniz kimi ortaya çıxır. Qarşılığında heç bir şey gözləmədən başqalarına kömək etmək üçün hər zamankından daha çox hazırsınız. Həqiqətən başqa birinə köməkçi olmaq üçün atlamazdan əvvəl, məntiqli olaraq hər şeyi anladığınızdan əmin olun. 2

