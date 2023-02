Bakıda avtomobilini piyada səkisində saxlayan sürücü cəzalandırılıb.



Metbuat.az-ın məlumatıan görə, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Rövşən Tağıyev bildirib.



"Dünən sosial şəbəkələrdə paylaşılan və qayda pozuntusu törədən sürücü barəsində inzibati tənbeh tədbiri görülüb", - deyə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.