“Normal qadın efirdə özünə ər axtarmaz. Bu, kişiyə də aiddir. Normal kişi efirdə və sosial şəbəkələrdə özünə qadın axtarmaz”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış müğənni Sevinc Musayeva Yenicag.az-a açıqlamasında deyib.

Sənətçi evlilik proqramları insanların başını qatmaq üçün verildiyini bildirib. Sevinc Musayeva son vaxtlar insanların efirdə və sosial şəbəkələrdə həyat yoldaşı axtarmasına qarşı da çıxıb.



Daha ətraflı videonu təqdim edirik:

