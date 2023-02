"İran "əlləri" ilə dövlətçiliyinin sonunu hazırlayır" - Ekspert

Xəbər verdiyimiz kimi, Yanvarın 29-da Qərbi Azərbaycan əyalətinin Xoy şəhərində zəlzələ baş verib. Təbii fəlakətdən sonra minlərlə insan yaralanıb, 3500 yaşayış məntəqəsinə ciddi ziyan dəyib. Günlərdir insanlar özlərinin düzəltdiyi çadırlarda gecələyir, İran höküməti soydaşlarımıza heç bir yardım etmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Mənafe Təşkilatının sədri, siyasi şərhçi Nurel Kərim bildirib ki, İran hakimiyyətində olan Sepah qüvvələri türklərə qarşı nifrətini bu şəkildə biruzə verir.

“Onların anlamadıqları bir şey var ki, bu cür davranışlarla İranın dövlət kimi sonunu gətirirlər. İran höküməti və Sepah öz vətəndaşlarını acınacaqlı vəziyyətdə saxladıqca insanların bu rejimi devirmək üçün çıxdıları nümayişlərin arxasında kimlərisə axtarır. Hər səhər yeməyindən sonra çıxıb gah Qərbi, gah İsraili, gah Azərbaycanı ittiham edirlər. Milyonlarla vəsaiti bu dövlətlərdə agentura şəbəkəsi qurmağa sərf edirlər, o qədər böyük məbləğlərə Xoy şəhərini yenidən inşa etmək mümkündür”.

Nurel Kərim Sepah-ın son bir ay ərzində “fəaliyyət”lərinə nəzər salaraq qeyd etdi ki, onların aylardır təhdidləri sonda praktikaya da keçdi.

“Dekabrın 1-də Sepahın sosial şəbəkə hesablarında "Qüds yolu haradan keçir?" adlı videoda Bakıya İran bayrağı sancdı. Dekabrın 7-də Sepah komandanı general Əli Fədəvi Azərbaycanda dövlət quruluşunun dəyişdirilməsinə çağırış edib. Yanvarın 1-də yenə bir video yayımlayıb İran əsgərlərinin Xudafərini keçərək Azərbaycana daxil olduğunu göstərib. Yanvarın 4-də daha bir Sepah generalı əlirza Tənhayi Azərbaycanı açıq təhdir etdi. Yanvarın 6-da Sepahın sosial şəbəkələrində əlində İran bayrağı tutmuş uşaqların dili ilə Azərbaycan təhdid olundu. Yanvarın 27-də Azərbaycan səfirliyinə terror hücumu olur və mühafizə xidmətinin rəhbəri Orxan Əsgərov şəhid olur. İran dəsti-xətti olan səfirliklərə terror hücumu sonda Azərbaycan səfirliyindən də yan keçmədi. Sərhəddindəki bütün qonşuları ilə Ermənistan xaric qanlı-bıçaqlı olan İran hakimiyyəti bütün dünyaya meydan oxumağa çalışmadan öncə vətəndaşlarının problemlərini həll etməyə çalışmalıdır. Əgər bacarmırsa çəkilsinlər kənara, Azərbaycan dövləti öz soydaşlarına, öz torpaqlarına sahib çıxmağa hazırdır”.

