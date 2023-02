"Qarabağ"dan Rusiya "Krasnodar"na keçən Kadi Borges zədələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı futbolçu Qış Kuboku turnirində "Soçi"yə 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunda sıradan çıxıb.

Belə ki, ayağıdan xəsarət alan 27 yaşlı yarımmüdafiəçi zədəsinin ciddi olmadığını bildirib: "Ağrı var, amma düşünürəm ki, tezliklə oynamağa hazır olacağam. Bilirəm ki, kifayət qədər çətin liqada oynamalıyam. Buna hazıram", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.