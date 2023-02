Ukraynanın hər yerində hava xəbərdarlığı elan edilib.

Metbuat.az Tass-a istinadən xəbər verir ki, hava hücumu xəbərdarlığı yerli vaxtla saat 09:05-də daxil olub.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə fevralın üçündə səhər saatlarında Ukrayna ərazisində hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.