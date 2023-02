Nüsrətin əlləri ilə ət yedizdirdiyi qadını “İnterpol” axtarırmış - Prezidentin qızıdır / FOTO

Məşhur türkiyəli tanınmış aşpaz Nüsrət Gökçenin Dubaydakı restoranında qonaq olan qadının “İnterpol” tərəfindən axtarışda olduğu bəlli olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məlum olub ki, Anqolanın sabiq Prezidenti Xose Eduardo dos Santosun qızı 49 yaşlı İzabel dos Santos 5 milyon dollarlıq çirkli pulların yuyulmasında və dələduzluq ittihamı ilə uzun müddətdir axtarışa verilibmiş.

Restoranda qonaq olan İzabel dos Santosa şəxsən Nüsrətin özü qulluq edib. Bu görüntülər də qadının dostu tərəfindən İnstaqram hesabında paylaşılıb.

“İnterpol”un məlumatına görə İzabel ona qarşı irəli sürülən ittihamlara görə özünü təqsirli bilməyib. Qeyd edək ki, İzabel 2017-ci ilə qədər Anqolanı 38 il idarə edən sabiq Prezident Xose Eduardo dos Santosun qızıdır.



